أوضح مدير فرع وزراة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور الشمراني لـ«دوت الخليج»، أن فرع الوزارة بالمنطقة والمكاتب التابعة له والوحدات البيطرية والمحجز الزراعي بمنفذ الوديعة، قامت منذ بدء أزمة «كوفيدـ 19» بإجراءات وقائية ضمن عمل الوزارة، للحد من انتشار فيروس « كورونا »، وحث المواطنين والمزارعين على تنفيذ خدماتهم عبر المنصات الإلكترونية. وأضاف الشمراني أن المحجر الزراعي في منفذ الوديعة استقبل 21525 طنا من الخضار والبصل والثوم والبازلاء، و8750 طنا من الفواكه، شملت المانجو والموز والبطيخ والشمام والليمون والبرشومي، واستقبل 38870 طنا من الحبوب، شملت الذرة والدخن والشعير والسمسم، قادمة من اليمن خلال الأيام الماضية، بعد السماح بدخولهم عبر المنفذ إلى السعودية. منفذ الوديعة 21525 طنا من الخضار 8750 طنا من الفواكه 38870 طنا من الحبوب



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 69 ألف طن من الخضر والفاكهة عبرت الوديعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.