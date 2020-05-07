السعودية اليوم / 6300 مريض استفادوا من مبادرة توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم بجازان



جيزان 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

قالت صحة جازان: إن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة توصيل الأدوية عبر المراكز الصحية بلغ 6300 مريض، حيث جرى خدمتهم وتوصيل الأدوية لهم في منازلهم بعد الإعلان عن أرقام التواصل بالقطاعات الصحية.

وتعمل المراكز الصحية جنباً إلى جنب مع المستشفيات من خلال القيام بأدوار كبيرة في مواجهة جائحة

وكانت صحة جازان قد أطلقت عدداً من المبادرات في عدة اتجاهات مختلفة ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد(كوفيد19) والحد من انتشاره.

// انتهى //

00:55ت م

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جيزان 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسقالت صحة جازان: إن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة توصيل الأدوية عبر المراكز الصحية بلغ 6300 مريض، حيث جرى خدمتهم وتوصيل الأدوية لهم في منازلهم بعد الإعلان عن أرقام التواصل بالقطاعات الصحية.وتعمل المراكز الصحية جنباً إلى جنب مع المستشفيات من خلال القيام بأدوار كبيرة في مواجهة جائحة كورونا ومن ذلك تفعيلها برنامج التقصي الوبائي لفيروس كورونا عبر المسح النشط لمساكن الوافدين والفحص الموسع للمواطنين والمقيمين إلى جانب خدمات الرعاية الأولية التي تستمر في تقديمها وسط إجراءات احترازية مشددة.وكانت صحة جازان قد أطلقت عدداً من المبادرات في عدة اتجاهات مختلفة ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد(كوفيد19) والحد من انتشاره.// انتهى //00:55ت م0248

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