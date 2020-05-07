السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يعزي بوفاة رئيس مركز عين الحواس سابقاً



سكاكا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لأسرة العنزي بوفاة والدهم، رئيس مركز عين الحواس سابقاً عبدالعزيز بن زيدان العنزي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بابن المتوفى سلطان بن عبدالعزيز العنزي ،داعياً سموه له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

من جانبه أعرب ابن الفقيد سلطان العنزي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

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