السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب العريف الأسلمي



محايل 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

نقل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي يرافقه رئيس مركز خيم فيصل الفاهمي ومدير الشرطة العميد صالح اليزيدي اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - وسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير إلى ذوي شهيد الواجب العريف عبد العزيز بن أحمد آل ناشب الأسلمي , سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن, سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

// انتهى //

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