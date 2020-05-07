

رام الله 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع محافظات فلسطين بعد تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة اليوم.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس

// انتهى //

00:39ت م

0241



رام الله 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع محافظات فلسطين بعد تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة اليوم.وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.وأشارت إلى أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 543، موضحة أن نسبة حالات التعافي بلغت 40.8% من مجمل حالات الإصابة.// انتهى //00:39ت م0241

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية : تسجيل 54 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.