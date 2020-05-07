السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تُسجل ارتفاعًا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد



كيب تاون 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا 302 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا بأن عدد حالات الشفاء من هذا الفيروس بلغ 2746 حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 148 حالة.

// انتهى //

00:05ت م

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كيب تاون 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 7572 حالة مؤكدة.وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا بأن عدد حالات الشفاء من هذا الفيروس بلغ 2746 حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 148 حالة.// انتهى //00:05ت م0238

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