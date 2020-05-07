تقرير / هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة تبرز دورها التوعوي لمكافحة فيروس كورونا



جدة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

إعداد: سلطان الزهراني. تصوير: أحمد بازهير

دأبت هيئة الهلال الأحمر السعودي على تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة للمواطنين والمقيمين بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية وفي مختلف الظروف، تحقيقاً لهدفها السامي وخدماتها الإنسانية في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة جائحة فيروس

وحرصت "واس" على رصد جزء من تلك الخدمات والاستعدادات داخل الأحياء التي لايزال يمنع بها التجول على مدار الساعة بمحافظة جدة , حيث التقت بمدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة سلطان المالكي الذي أشار إلى وجود خمس فرق إسعافيه تعمل داخل تلك الأحياء في أوقات الحظر، وخمس فرق تطوعية، بالإضافة إلى المراكز الإسعافية المساندة التي تعمل على مدار الساعة.

وبين المالكي أن فرع الهيئة بجدة نفذ عددا من الفرضيات لمنسوبيه عن كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بالطرق السليمة كما قام بعدد من الجولات بهدف التوعية والتثقيف بطرق الوقاية من المرض والتعامل مع المرضى المشتبه بهم.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن غرفة العمليات بمحافظة جدة استقبلت حتى الآن أكثر من 30979 بلاغاً منذ بداية الجائحة , مبيناً أن الغرفة تباشر مهامها الرئيسة على مدار الساعة , مضيفاً أن الهيئة تمارس مهامها من خلال 36 مركزاً، يتضمن 45 فرقة إسعافيه ، و إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية إذا دعت الحاجة إلى جانب الحضور الإسعافي الميداني حيث تقوم الهيئة بتكثيف الفرق الإسعافية والقيادات الميدانية وقت تطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة.

وأبان أبو زيد أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا شملت الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومحطات الوقود والمخابز، فيما نفذت إدارة التدريب بالهيئة دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت مئة ألف متدرب ومتدربة، من أفراد المجتمع بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس , مشيراً إلى أن فرق الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "أسعفني".

// انتهى //

23:59ت م

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جدة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسإعداد: سلطان الزهراني. تصوير: أحمد بازهيردأبت هيئة الهلال الأحمر السعودي على تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة للمواطنين والمقيمين بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية وفي مختلف الظروف، تحقيقاً لهدفها السامي وخدماتها الإنسانية في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .وحرصت "واس" على رصد جزء من تلك الخدمات والاستعدادات داخل الأحياء التي لايزال يمنع بها التجول على مدار الساعة بمحافظة جدة , حيث التقت بمدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة سلطان المالكي الذي أشار إلى وجود خمس فرق إسعافيه تعمل داخل تلك الأحياء في أوقات الحظر، وخمس فرق تطوعية، بالإضافة إلى المراكز الإسعافية المساندة التي تعمل على مدار الساعة.وبين المالكي أن فرع الهيئة بجدة نفذ عددا من الفرضيات لمنسوبيه عن كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بالطرق السليمة كما قام بعدد من الجولات بهدف التوعية والتثقيف بطرق الوقاية من المرض والتعامل مع المرضى المشتبه بهم.من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن غرفة العمليات بمحافظة جدة استقبلت حتى الآن أكثر من 30979 بلاغاً منذ بداية الجائحة , مبيناً أن الغرفة تباشر مهامها الرئيسة على مدار الساعة , مضيفاً أن الهيئة تمارس مهامها من خلال 36 مركزاً، يتضمن 45 فرقة إسعافيه ، و إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية إذا دعت الحاجة إلى جانب الحضور الإسعافي الميداني حيث تقوم الهيئة بتكثيف الفرق الإسعافية والقيادات الميدانية وقت تطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة.وأبان أبو زيد أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا شملت الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومحطات الوقود والمخابز، فيما نفذت إدارة التدريب بالهيئة دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت مئة ألف متدرب ومتدربة، من أفراد المجتمع بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس , مشيراً إلى أن فرق الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "أسعفني".// انتهى //23:59ت م0235

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كانت هذه تفاصيل خبر تقرير / هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة تبرز دورها التوعوي لمكافحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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