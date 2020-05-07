السعودية اليوم / بوركينا فاسو تسجل 41 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا



واغادوغو 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة البوركينية اليوم عن تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشار المكتب إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 729 حالة، وذلك منذ ظهور داخل البلاد الوباء يوم 09 مارس الماضي.

// انتهى //

23:53ت م

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واغادوغو 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلن المكتب الإعلامي للحكومة البوركينية اليوم عن تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأشار المكتب إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 729 حالة، وذلك منذ ظهور داخل البلاد الوباء يوم 09 مارس الماضي.// انتهى //23:53ت م0233

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