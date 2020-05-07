السعودية اليوم / مالي تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باماكو 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في مالي أنها سجلت اليوم 19 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان لوزارة الصحة في مالي أن عدد حالات التعافي من هذا الوباء وصل إلى 261 شخصًا، مقابل 32 حالة وفاة.

// انتهى //

23:49ت م

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باماكو 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في مالي أنها سجلت اليوم 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 631 حالة.وأضاف بيان لوزارة الصحة في مالي أن عدد حالات التعافي من هذا الوباء وصل إلى 261 شخصًا، مقابل 32 حالة وفاة.// انتهى //23:49ت م0230

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