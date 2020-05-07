شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: 80 اختراقًا حوثيًا للهدنة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إلتزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مشددًا على تطبيق أقصى درجات ضبط النفس مع حق الرد المشروع، ورصد 80 اختراقا حوثيا لقرار وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة.
وأشار إلى أن الاختراقات الحوثية، شملت استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية، موضحًا أن إجمالي الاختراقات الحوثية لوقف إطلاق النار 2572 اختراقا .
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