شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» بجدة يتلقى 30 ألف بلاغ والان نبدء بالتفاصيل

باشرت فرق الهلال الأحمر بمحافظة جدة أكثر من 30979 بلاغاً منذ بداية جائحة وباء فيروس كورونا من خلال 45 فرقة إسعافية على مدار الساعة .

فيما أفاد مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة سلطان المالكي عن رفع جاهزية المراكز الاسعافية بالمحافظة تم اقامة دورات تدريبية On lone لجميع العاملين بالمحافظة وكذلك تزويد كافة المراكز الاسعافية بادوات السلامة الشخصية للمسعفين المعتمدة من قبل هيئة الهلال الاحمر السعودي للتعامل مع الحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا المستجد .

كما تم استحداث 4 نقاط لتعقيم وتطهير عربات الاسعاف بعد نقل الحالات المشتبه بها ،

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كما نفذت الهيئة فرضيات لمنسوبيها عن كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بطرق السليمه ، مفصحا ً عن تواجد فرق إسعافيه تعمل داخل الأحياء التي لازال يمنع بها التجول على مدار الساعة بمحافظة جدة ، إضافة إلى فرق أخرى تطوعية، فضلا عن العديد من المراكز الإسعافية المساندة .

من جانبه بين المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمحافظة جدة عبدالله ابو زيد أن غرفة العمليات تعمل من خلال 36 مركزاً ،متضمناً 45 فرقة إسعافية على مدار الساعة ، حيث استقبلت حتى الآن أكثر من 30979 بلاغاً منذ بداية جائحة وباء فيروس كورونا المستجد ، مؤكداً جاهزية فرق الهلال الأحمر بالمحافظة , مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية اذا دعت الحاجة ، إلى جانب التواجد الإسعافي الميداني حيث تقوم الهيئة بتكثيف الفرق الإسعافية والقيادات الميدانية وقت تطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة .

وأضاف أبو زيد أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا الجديد في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومحطات الوقود والمخابز الآلية ، كما نفذت إدارة التدريب دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت 100000 متدرباً ومتدربة ، تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لكافة افراد المجتمع من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس ، مشيرا ً إلى أن فرق الهلال الاحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "اسعفني".