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تمكن الطفل "ليث" البالغ من العمر سنة وخمسة شهور، من هزيمة فيروس كورونا في نجران، وغادر العزل الصحي وهو بصحة جيدة.
وكان الطفل "ليث" قد خضع للعلاج في مستشفى الملك خالد بنجران، وتماثل بالشفاء بعد عدة أيام من العلاج، وخرج بعدها من العزل الصحي، قبل أن يغادر إلى بيته بعد أن هزم المرض، فيما ظهرت نتائج الاختبارات وكانت سلبية.نجران مستشفى الملك خالد العزل الصحي فيروس كورونا الجديد
الطفل "ليث" يهزم فيروس كورونا في نجرانهادي آل كليب الخليج 365 2020-05-07
تمكن الطفل "ليث" البالغ من العمر سنة وخمسة شهور، من هزيمة فيروس كورونا في نجران، وغادر العزل الصحي وهو بصحة جيدة.
وكان الطفل "ليث" قد خضع للعلاج في مستشفى الملك خالد بنجران، وتماثل بالشفاء بعد عدة أيام من العلاج، وخرج بعدها من العزل الصحي، قبل أن يغادر إلى بيته بعد أن هزم المرض، فيما ظهرت نتائج الاختبارات وكانت سلبية.
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:32 AM
يبلغ من العمر سنة و5 شهور
تمكن الطفل "ليث" البالغ من العمر سنة وخمسة شهور، من هزيمة فيروس كورونا في نجران، وغادر العزل الصحي وهو بصحة جيدة.
وكان الطفل "ليث" قد خضع للعلاج في مستشفى الملك خالد بنجران، وتماثل بالشفاء بعد عدة أيام من العلاج، وخرج بعدها من العزل الصحي، قبل أن يغادر إلى بيته بعد أن هزم المرض، فيما ظهرت نتائج الاختبارات وكانت سلبية.
، الطفل "ليث" يهزم فيروس كورونا في نجران ،
المصدر : الخليج 365
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