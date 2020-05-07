- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بثَّت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو تعريفيًّا بالمشاريع التي تم تنفيذها في العاصمة المقدسة، مؤكدة أنها قامت بإزالة 10 آلاف عقار عشوائي.
وفي التفاصيل، أوضح الفيديو أن أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل لخادم الحرمين الشريفين عام 1428هـ. ومن تلك المشاريع جبل عمر، وطريق الملك عبدالعزيز الموازي، ومحطة الرصيفة، والطريقان الدائريان الأول والثاني، والكدوة، والنكاسة.
وأعلنت الإمارة أنه يجري حاليًا استكمال مشروع تطوير حي النكاسة. مكة المكرمة إمارة مكة
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 12:39 AM
أكدت أنها أزالت 10 آلاف عقار عشوائي وتستكمل مشروع تطوير حي النكاسة
بثَّت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو تعريفيًّا بالمشاريع التي تم تنفيذها في العاصمة المقدسة، مؤكدة أنها قامت بإزالة 10 آلاف عقار عشوائي.
وفي التفاصيل، أوضح الفيديو أن أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل لخادم الحرمين الشريفين عام 1428هـ. ومن تلك المشاريع جبل عمر، وطريق الملك عبدالعزيز الموازي، ومحطة الرصيفة، والطريقان الدائريان الأول والثاني، والكدوة، والنكاسة.
وأعلنت الإمارة أنه يجري حاليًا استكمال مشروع تطوير حي النكاسة.
، شاهد.. إمارة مكة تستعرض مشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إمارة مكة تستعرض مشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.