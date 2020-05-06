شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولي: المملكة ستجني عوائد نفطية أعلى بمجرد استقرار السوق والان نبدء بالتفاصيل

• «فورين بولسي»: المملكة الرابح غير المتوقع في أزمة النفط

• انهيار النفط يضع الأساس لطفرة في الأسعار السنوات المقبلة

• عودة الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2020

• المملكة ستجد فرصاً لتنمية حصتها في السوق وبيع المزيد من النفط

• المملكة عززت موقعها الجيوسياسي فتم اللجوء إليها لقيادة أوبك

اليوم- الدمام

أقلت مجلة "فورين بولسي" الأمريكية، الضوء على أزمة النفط العالمية، فى ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن المملكة ستكون الرابح غير المتوقع في الأزمة، وذلك في مقال نشرته اليوم عبر موقعها الإلكتروني، وجاء نصه:

"نتيجًة لسرعة تفشي جائحة فيروس كورونا، ومع وجود 4 مليارات من الأشخاص حول العالم في حظر اقتصادي وإغلاق تام، فإن الطلب على البنزين ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات النفطية في تناقص شديد، كذلك أسعار النفط، فقد كان سعر برميل النفط الخام منخفض جداً في الولايات المتحدة لدرجة أن البائعين اضطروا مؤخراً إلى دفع أجور للناس لأخذه منهم. ونتيجة لذلك، فإن الاقتصادات المعتمدة على النفط تتهاوى.

» صدمة كبيرة

إن انخفاض أسعار النفط صدمة كبيرة لدولة تحتاج إلى حوالي 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها العامة، ولهذا السبب خفضت "موديز" التوقعات المالية للمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي. وقد سجلت المملكة العربية السعودية عجزاً بقيمة 9 مليار دوالر في الربع الأول من عام 2020م، كما شهدت انخفاضاً في عوائد الضرائب لأنها تفرض قيوداً اقتصادية لمنع انتشار الوباء مثل الدول الاخرى، وفي الاسبوع الماضي، قال وزير المالية السعودي إن الإنفاق الحكومي سيحتاج إلى "خفض عميق" وأن بعض أجزاء خطة المملكة 2030 لتنويع القاعدة الاقتصادية سوف تتأخر.

أولا:

خالفاً لمعظم الدول المنتجة للنفط، فإن المملكة العربية السعودية لديها احتياطيات مالية كافية، ولديها أيضاً القدرة على الاقتراض. ففي 22 أبريل، أعلن وزير المالية أن المملكة قد تقترض ما يصل إلى 58 مليار دولار في عام 2020م، وبالمقارنة مع معظم الاقتصادات الاخرى فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي منخفضة نسبياً: 24 %حتى نهاية عام 2019م، على الرغم من أن هذا الرقم ارتفع مؤخراً. وصرح وزير المالية أيضاً أن المملكة ستسحب ما يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطاتها المالية، لكن مع وجود 474 مليار دولار يحتفظ بها البنك المركزي من احتياطيات النقد الأجنبي، لاتزال السعودية أعلى من مستوى 300 مليار دوالر وهو ما يعتبر الحد الأدنى للدفاع عن عملتها الريال المرتبط بالدولار.

ثانياً:

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ستجني المملكة العربية السعودية عوائد نفطية أعلى وحصة أكبر من سوق النفط بمجرد استقرار السوق، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج والاغلاقات التي فرضت بسبب ركود الاقتصاد العالمي. إن انهيار النفط الحالي يضع الأساس لطفرة في الأسعار في السنوات المقبلة وبذلك إيرادات متزايدة للمملكة العربية السعودية، في حين أن توقعات الطلب على النفط في المستقبل غير مؤكدة إلى حد كبير، إال أنه بمجرد أن ننظر إلى ما هو أبعد من الأزمة، فمن المرجح أن ينمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عودة الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2020م، وكانت توقعات الوكالة العالمية للطاقة متفائلة، حيث توقعت أن يقل الطلب بنسبة تتراوح بين 2-3 %عن متوسط عام 2019م البالغ 100 مليون برميل يومياً، لكن إذا طالت الإجراءات اللازمة لاحتواء المرض أكثر مما كان متوقعاً أو كانت هناك موجة ثانية للفيروس، فإن الانتعاش سيستغرق وقتاً أطول. أيضاً يمكن أن يؤدي تغيير نمط الحياة إلى خفض الطلب على النفط، ولكن البيانات تشكك في التنبؤات المستقبلية، ففي الصين على سبيل المثال، عاد السفر بالسيارات والشحن بالشاحنات إلى مستواه العام الماضي تقريباً، على الرغم من أن السفر الجوي الذي يمثل مع الشحن الجوي 8 %من الطلب العالمي على النفط ال يزال منخفضاً بشكل حاد.

» العرض العالمي

في المقابل، سيستغرق ارتفاع العرض العالمي للنفط وقتاً أطول مع قلة الإنتاج، وإلغاء الاستثمار في الإمدادات الجديدة، وتباطؤ النفط الصخري للواليات المتحدة، ومع اكتفاء المخزونات إلى أقصى الحدود - سيكون التخزين البري ممتلئاً في أقرب وقت هذا الشهر – مما يستلزم إغلاق عدد غير مسبوق من آبار النفط المنتجة. وسوق يلحق القيام بذلك الضرر بالخزانات حيث أن بعض من هذا العرض لن يعود أبدا، والبعض الآخر سوف يستغرق وقتا طويالً واستثماراً لاتاحته. كما خفضت شركات البترول الكبرى مثل شيفرون واكسون موبيل نفقاتها الرأسمالية لمواجهة انهيار الأسعار.

فحتى من غير أي نمو في الطلب على النفط، يجب إتاحة حوالي 6 ماليين برميل يومياً من عرض النفط كل عام فقط لتعويض انخفاض الإنتاج الطبيعي. وعلى وجه الخصوص سيستغرق النفط الصخري في الولايات المتحدة، سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الفيروس. واعتماداً على المدة التي يظل فيها الطلب على النفط منخفضاً ، فمن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي بنسبة 30%عن ذروته قبل فيروس كورونا التي بلغت 13 مليون برميل يومياً، ومما لا شك فيه أن انتعاش أسعار النفط سيرفع الإنتاج الأمريكي مرة أخرى لكن إنتاج النفط الصخري سيبقى اقتصادياً.

» فرص التنمية

وفي الوقت الذي ينحسر فيه فيروس كورونا، سترتفع الأسعار، وبذلك ستستفيد المملكة العربية السعودية وعدد قليل من دول الخليج وروسيا، وستجد فرصاً لتنمية حصتها في السوق وبيع المزيد من النفط. فالآن مع انخفاض الأسعار بشدة، تناقش المملكة العربية السعودية والكويت جلب المزيد من النفط إلى السوق من حقل مشترك يمتد على حدودهما، بينما يجد أعضاء أوبك الأضعف من الناحية االقتصادية صعوبة في الاستثمار في إعادة تشغيل وزيادة العرض وبالتالي سوف تشهد نمواً بطيئاً، وهذا بالضبط ما حدث في إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا عند انهيار النفط في الفترة 1998-1999.

عززت المملكة العربية السعودية موقعها الجيوسياسي فتم اللجوء بالنهاية إليها لقيادة أوبك وغيرها من المنتجين الرئيسين في خفض تاريخي للإنتاج، فعلى الرغم من كل الحديث عن حصص إنتاج النفط في تكساس وإنشاء اتفاقية نفط عالمية جديدة من خالل مجموعة العشرين، فإن وصف الرياض كان الخيار الحقيقي الوحيد المتاح لصانعي السياسات في نهاية المطاف. وذلك ألن المملكة العربية السعودية كانت منذ فترة طويلة الدولة الوحيدة الراغبة في الاحتفاظ بقدرة إنتاجية احتياطية تسمح لها بزيادة إنتاجها لتلبية احتياجات السوق. وهذا الموقف الفريد - الذي عبر عنه العالم - ال يعطي المملكة قوة على سوق النفط العالمية فحسب، بل أيضاً نفوذاً جيوسياسياً كبيراً.

ومن خلال محاولات خفض إنتاج أوبك+، ذكّرت المملكة العربية السعودية موسكو أن روسيا ال يمكنها عدم الالتزام بمفردها عندما حاولت ذلك في انسحابها من مفاوضات أوبك+ في مارس وبدأت حرب الأسعار.

أيضا تعتمد موسكو على الرياض بإدارة سوق النفط فيها مما يعزز علاقات المملكة العربية السعودية مع موسكو إلى تداعيات قد تحصل، فموسكو لديها العديد من الحلفاء بالإضافة إلى القوة العسكرية.

ختاماً..

قبل عدة أسابيع كانت النظرة المستقبلة للمملكة العربية السعودية غامضة، ولكن عند النظر لتاريخ المملكة فيصعب النظر إليها إال بموقف القوة والصالبة. وقد ينتهي الأمر بالوباء إلى القيام بما لم ينجح القادة السعوديون بالقيام به عندما سمحوا لأسعار النفط بالانهيار في أواخر عام 2014م في محاولة مضللة لإضعاف النفط الصخري الأمريكي. وبعيداً عن الأزمة الحالية، سينتهي الوباء بدعم الموقع الجيوسياسي للمملكة العربية السعودية، مما يعزز دورها المحوري في أسواق النفط، وبذر البذور لحصة أكبر من السوق وعائدات النفط في السنوات المقبلة.