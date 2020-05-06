حقيقة إستخدام بوابات تعقيم بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 6 مايو 2020 11:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 266 زيارة

نفى متحدث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر صحة ما تدوول عن تخصيص بوابات تعقيم آلية – ظهرت في مقطع فيديو- لاستخدامها في المسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان لهذا العام.

وأوضح أن تلك البوابات سيتم تجربتها في ساحات ومداخل المسجد الحرام، ليتم تعميمها لاحقاً حال نجاح التجربة وثبوت النتائج الإيجابية التي تؤهل استخدامها.

وأكد على ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الرئاسة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام للوقاية من فيروس كورونا المستجد.