فنان سعودي يكشف حقيقة إصابته بفايروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 6 مايو 2020 11:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 124 زيارة

كشف الممثل السعودي الشاب عبدالله الجميري، حقيقة إصابته بكورونا، إذ أعلن عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في «سناب شات» اليوم (الأربعاء)، وتداوله نشطاء التواصل على نطاق واسع، أنه يخضع للعزل الصحي للاشتباه في إصابته بالفايروس المستجد، كما تحدث عن إصابة عدد من أفراد عائلته بالفايروس، قبل أن تظهر عليه الأعراض.

واصطحب الجميري والدته في زيارته لأخواله في مدينة جدة، بعدما أصرت على زيارتهم، رغم الاشتباه في إصابة عدد منهم بالفايروس، وبمجرد عودته إلى المدينة المنورة، بدأت أعراض المرض تظهر عليه، إذ اكتشف ارتفاع درجة حرارته. وبعد أيام ثبتت إصابة بعض أقاربه المتواجدين في جدة بالفايروس، ما دفعه لإجراء فحص في المستشفى، واختار أن يخضع للعزل في أحد الفنادق في انتظار النتيجة النهائية للفحص، التي ستظهر خلال اليومين القادمين.