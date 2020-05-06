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جددت أمانة منطقة عسير، التشديد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتعدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت الأمانة وبلدياتها قد استعادت خلال الأسابيع الماضية نحو 2.287,625 م2 من الأراضي الحكومية المعتدى عليها في 41 موقعًا مختلفًا بالمنطقة.
وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع التجاوزات كافة، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المتعدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، محذرًا من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سلبية عوضًا عن عرقلتها حركة التنمية العمرانية.
وكشف أن الإحداثات التي أزيلت، وتم استعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.عسير أمانة عسير الأراضي الحكومية
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 11:50 PM
المعتدون لا يملكون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية
جددت أمانة منطقة عسير، التشديد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتعدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت الأمانة وبلدياتها قد استعادت خلال الأسابيع الماضية نحو 2.287,625 م2 من الأراضي الحكومية المعتدى عليها في 41 موقعًا مختلفًا بالمنطقة.
وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع التجاوزات كافة، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المتعدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، محذرًا من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سلبية عوضًا عن عرقلتها حركة التنمية العمرانية.
وكشف أن الإحداثات التي أزيلت، وتم استعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.
، أمانة عسير تستعيد أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية ،
المصدر : الخليج 365
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