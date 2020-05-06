محمد بن مسعود - الدمام - 06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 11:35 PM "الزهراني" يحصد المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام الحالي "الزهراني" يحصد المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام الحالي حقق المعلم أحمد خضران الزهراني من ‎تعليم جدة المركز الأول في جائزة ‎خليفة التربوية للعام 2020م، فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي. الكلمات المفتاحية ، "الزهراني" يحصد المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام الحالي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الزهراني" يحصد المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.