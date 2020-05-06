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أصدر رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، عددًا من القرارات شملت ترقية ٣٥ موظفًا في البلدية في المراتب الوظيفية من المرتبة العاشرة حتى المرتبة الثانية.
وهنأ "الدغيشم" الموظفين على الترقية، داعيًا الله أن تكون عونًا لهم على أداء العمل، وحافزًا للبذل والعطاء، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 11:34 PM
شملت المراتب من الثانية وحتى العاشرةبالأسماء.. ترقية 35 موظفًا في بلدية القصب و"الدغيشم" يبارك
أصدر رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، عددًا من القرارات شملت ترقية ٣٥ موظفًا في البلدية في المراتب الوظيفية من المرتبة العاشرة حتى المرتبة الثانية.
وهنأ "الدغيشم" الموظفين على الترقية، داعيًا الله أن تكون عونًا لهم على أداء العمل، وحافزًا للبذل والعطاء، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
، بالأسماء.. ترقية 35 موظفًا في بلدية القصب و"الدغيشم" يبارك ،
المصدر : الخليج 365
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