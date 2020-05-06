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بالأسماء.. ترقية 35 موظفًا في بلدية القصب و"الدغيشم" يبارك

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محمد بن مسعود - الدمام - شملت المراتب من الثانية وحتى العاشرة

أصدر رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، عددًا من القرارات شملت ترقية ٣٥ موظفًا في البلدية في المراتب الوظيفية من المرتبة العاشرة حتى المرتبة الثانية.

وهنأ "الدغيشم" الموظفين على الترقية، داعيًا الله أن تكون عونًا لهم على أداء العمل، وحافزًا للبذل والعطاء، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

بالأسماء.. ترقية 35 موظفًا في بلدية القصب و

بالأسماء.. ترقية 35 موظفًا في بلدية القصب و

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 11:34 PM

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شملت المراتب من الثانية وحتى العاشرة

بالأسماء.. ترقية 35 موظفًا في بلدية القصب و"الدغيشم" يبارك
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدر رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، عددًا من القرارات شملت ترقية ٣٥ موظفًا في البلدية في المراتب الوظيفية من المرتبة العاشرة حتى المرتبة الثانية.

وهنأ "الدغيشم" الموظفين على الترقية، داعيًا الله أن تكون عونًا لهم على أداء العمل، وحافزًا للبذل والعطاء، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

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المصدر : الخليج 365

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