، وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير.
وجرى خلال الاتصال بحث سُبل التعاون بين الجانبَيْن في المجالات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الصحية العالمية الراهنة من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 11:27 PM
ناقشا سُبل التعاون بين الجانبَيْن في المجالات الإغاثية والإنسانية
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير.
وجرى خلال الاتصال بحث سُبل التعاون بين الجانبَيْن في المجالات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الصحية العالمية الراهنة من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.
، وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،
المصدر : الخليج 365
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