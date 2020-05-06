شكرا لمتابعة خبر عن التسول مهنة غطاؤها العصابات التي تهدد الأمن يوميا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):رصد مقطع فيديو ظاهرة التسول التي تعتبر أثرها بسيط ما يتجاوز مبالغ بسيطة يحصل عليها ممتهن التسول عند مسجد أو مستشفى أو إشارة مرور.
وبدا في المقطع أن التسول يعد خطأ فادح لا نفهم تفاصيله بشكل كامل لأن المبالغ تصرف علي عصابات تهدد الأمن بشكل يومي، فلذا يجب على المواطنين معرفة الجهة التي تستحق الصدقة.
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