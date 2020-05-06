شكرا لمتابعة خبر عن «تقويم التعليم»: نحن أصلب من جبل طويق ولن نُعطل الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد دكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، على الإصرار على إجراء الاختبارات في موعدها.

وقال "عبدالوهاب" خلال مداخلة هاتفيه في برنامج "يا هلا" عن آلية اختبارات قياس عن بُعد هذا العام: نحن أصلب من جبل طويق، ومصرون على عدم تعطيل الاختبارات".

ولفت إلى أن اختبار قياس التجريبي سيبدأ 6 شوال، والاختبار الرئيسي 16 شوال، مشيرًا إلى أن الاختبار مدته ساعة ويحتوي على 40 سؤال ولا أسئلة على ما تم حذفه من مناهج.

وأكد على أن الاختبار لا يحتاج اتصال متواصل بالإنترنت، فقط في بداية الاختبار ونهايته.