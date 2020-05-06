شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تفقد مساكن 95 ألف عاملا بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت أمانة منطقة الرياض، على أن الجولات مستمرة لضمان مطابقة مساكن العمالة للاشتراطات الصحيّة. أكدت أمانة منطقة الرياض، على أن الجولات مستمرة لضمان مطابقة مساكن العمالة للاشتراطات الصحيّة. وقالت أمانة لرياض: إن اللجان الفرعيّة الـ١٦ تفقدت مساكن ٩٥,٣٣٦ عاملاً خلال الأيام الـ١٢ الماضية. Advertisements وأضافت : ان المسؤولون عنها مُلزمون بالمسارعة في معالجة الملاحظات خلال مهملة لا تتجاوز اليومين.

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