شكرا لمتابعة خبر عن " الزعاق " يعلن عن موعد تعامد الشمس على المناطق الجنوبية في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد أسبوع تدخل الشمس إلى العروض الجغرافية الجنوبية بالمملكة باتجاه مدار السرطان الواقع جنوب الرياض.

وقال الزعاق عبر حسابه في موقع " تويتر ":" أن الشمس مازالت تتحرك لجهة الشمال، لافتا:" بعد أسبوع تبدأ بالتعامد على المناطق الجنوبية من المملكة في طريقها لبلوغ مدار السرطان العالمي والذي يمر على ثلاث دول خليجية وهي المملكة والإمارات وسلطنة عمان ".

وكان الزعاق توقع استمرار موجة الغبار النشطة حيث تتجه لمناطق جنوب الرياض والجبيل، لافتا إلى موجة الغبار بدأت تخف بالتدريج من منتصف الليلة على المناطق التي نالتها المجمعة والغاط وشقراء والرياض.