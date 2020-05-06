شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمطار ترسم لوحة من الجمال وسط الطبيعة الساحرة في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، لوحة من الجمال وسط الطبيعة الساحرة والخضرة الفاتنة التي تكتسي القمم والأودية وتساقط مياه الشلالات. أظهر مقطع فيديو متداول، لوحة من الجمال وسط الطبيعة الساحرة والخضرة الفاتنة التي تكتسي القمم والأودية وتساقط مياه الشلالات. وجاء ذلك إثر هطول زخات من الأمطار، اليوم الأربعاء، وجريان السيول بجبال القهر بمحافظة الريث بمنطقة جازان.

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