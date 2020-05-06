شكرا لمتابعة خبر عن أمطار خميس مشيط تغلق الطرق وتكشف سوء تصريف السيول (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

شهدت محافظة خميس مشيط، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار خير وبركة، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق.

ويعود سبب الإغلاق إلى زيادة منسوب المياه بها وذلك لغزارة الامطار، وبالتالي تم رفع درجة الاستعداد لدى بعض الدوائر الحكومية من ناحية تأمين هذه الطرق وإزاحة المياه.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، إذ حدثت منذ أعوام سابقة لكن دون جدوى أو تحرك سريع .

و صرح رئيس البلدية الأسبق الوادعي لـ "صدى" في وقت سابق ، "أنه تم تشكيل لجنة من البلدية والدفاع المدني والمحافظة لحصر المواقع الحرجة المليئة بتجمعات المياه، والتي بلغ عددها ٨٤ موقعاً وتم تسليمها للفريق الاستشاري لدى الأمانة ضمن مشروع (المخطط الإستراتيجي لدرء مخاطر السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات المرتبطة )؛ لإعداد الدراسات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمعالجتها".

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و اجتهدت البلدية بشكل فردي لحل بعض هذه المشاكل، لكن دون فائدة لسوء التنفيذ والتخطيط .

وتحتاج محافظة خميس مشيط، إلى إعادة دراسة من ناحية إعادة تصريف السيول ومتابعة الأراضي الحكومية المنهوبة والتعدي علي مجاري السيول تجنبًا لحدوث كوارث مستقبلية.