شكرا لمتابعة خبر عن قصة مؤثرة لبائع الخضار والبسكويت " اليتيم " الذي أصبح وزيرا ( فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): روى أمين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " الدكتور سعود المتحمي قصة بائع الخضار والبسكويت " اليتيم " الذي أصبح دكتورا جامعيا ثم وزيرا. روى أمين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " الدكتور سعود المتحمي قصة بائع الخضار والبسكويت " اليتيم " الذي أصبح دكتورا جامعيا ثم وزيرا. وقال المتحمي خلال حواره في برنامج " اللقاء في الصفر ":" توفي الوالد وأنا عندي 6 سنوات وكانت مرحلة اليتم صعبة "، لافتا:" والدتي يتيمة وجدتي أرملة ". وأشار المتحمي:" كنت أبيع الخضار والطماطم وكان ليا زبائن معينين من الطلاب "، مبينا:" أول مشروع بدأت فيه الخضار ثم البسكوت كان فاتحة خير ليا كان بريالين وأبيعه بأربعة ريالات وصرت معروف بين أهالي القرية ثم تعلمت ووصلت لدكتور جامعي ثم وزيرا ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة مؤثرة لبائع الخضار والبسكويت " اليتيم " الذي أصبح وزيرا ( فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.