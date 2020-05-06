شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: فسح بضائع بأكثر من 18 مليار ريال خلال 8 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، أن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية خلال الفترة من 26 أبريل حتّى 3 مايو، بلغت 18.53 مليار ريال.

وأكدت الهيئة، أن عدد الشحنات المفسوحة بلغ 62.864 شحنة، فيما بلغ حجم البضاعة المفسوحة 11.870,691 طن، وذلك عبر 25 منفذًا.

وأشارت إلى تواصل العمل في جميع المنافذ الجمركية عبر اتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية .