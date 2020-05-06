شكرا لمتابعة خبر عن شؤون الحرمين: بوابات التعقيم المتطورة لن تُستخدم في العشر الأواخر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرا والمسجد النبوي، على مقطع الفيديو المتداول لبوابات التعقيم المتطورة، مؤكدة أنها للتجربة ولن تستخدم في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ هاني بن حسني حيدر بأنه إشارةً لمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لبوابات التعقيم المتطورة، فإنها "بوابات تعقيم آلية سيتم تجربتها في ساحات ومداخل المسجد الحرام"، وسيتم تعميمها لاحقاً حال نجاح التجربة وثبوت النتائج الايجابية التي تؤهل استخدامها.

وأكد على عدم صحة ما يتم تداوله بأن تلك البوابات تم استحداثها ليتم استخدامها في "العشر الأواخر" من شهر رمضان المبارك لهذا العام، مشيراً إلى ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الرئاسة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام للوقاية من فايروس كورونا (كوفيد -١٩)، بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، ونسعى جاهدين لتطبيق كل ما يُسهم بعون الله -عز وجل- في حماية جميع العاملين وضمان عدم انتشار الوباء بينهم بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.