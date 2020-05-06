شكرا لمتابعة خبر عن ظهور نتائج الـDNA لابنة إحدى المتهمات في قضية "مخطوفي الدمام " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):إشارة إلى ما نشرته "صدى" بشأن خضوع ابنة "سلطانة" إحدى المتهمات في قضية مخطوفي الدمام، إلى فحص الحمض النووي، فقد أُصدرت نتائج الفحص.
وذكر حساب "الصقور" المُتابع للقضية، أن النتائج المخبرية أظهرت صحة نسب ابنة سلطانة لها.
وكانت الفحوصات قد أكدت صحة نسب أبناء مريم لها، إذ تم إجراء الفحص للتأكد من أنهم ليسوا مخطوفين.
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