شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: موجة الغبار مازالت نشطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، استمرار موجة الغبار النشطة حيث تتجه لمناطق جنوب الرياض والجبيل. توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، استمرار موجة الغبار النشطة حيث تتجه لمناطق جنوب الرياض والجبيل. كما توقع خالد الزعاق أن تبدأ موجة الغبار تخف بالتدريج من منتصف الليلة على المناطق التي نالتها المجمعة والغاط وشقراء والرياض.

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