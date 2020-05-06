شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العثور على كمية كبيرة من الخمور في وادي حنيفة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو أحد الأشخاص وهو يقوم بتصوير أحد الأودية في الرياض، مما أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة.

وبدا في المقطع شخص يتحدث عن قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتصنيع المسكر داخل الوادي، حيث اتضح أنه بوادي حنيفة وتم مداهمته اليوم من قبل شرطة الرياض.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم العثور علي ٦٠ برميل و ١٢٠ قارورة جاهزة للتوزيع وجاري استكمال الإجراءات البحثية لكشف هوية الجناة والقبض عليهم.