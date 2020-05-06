بالفيديو.. دفتر حسابات يكشف عن الدخل اليومي للمتسولين

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وثّق مقطع فيديو، دفتر حسابات لآلاف الريالات التي يحصل عليها المتسولين في الشوارع والإشارات والطرقات في المملكة.
وعُثر على الدفتر في مداهمة أمنية لأحد مساكن المخالفين، إذ تضمن أسماء المتسولين والمبالغ التي يتحصلون عليها بشكل يومي، وتم كتابته في جدول للتنسيق وعدم التداخل.
ويأتي تداول الفيديو، بالتزامن مع إطلاق وسم "لمن أتصدق؟" من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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