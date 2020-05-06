شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: معدل إصابات كورونا مستقر رغم تسجيل أكثر من 1000 حالة يوميا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن معدل إصابات كورونا في المملكة مستقر.

وقال عسيري لقناة " العربية" رداً على سؤال حول مدى استقرار معدل الإصابات، إنه المملكة رغم تسجيل أكثر من 100 حالة يوميًا إلا أن معدل نمو الإصابات مستقر وبعض الأيام كان هناك انخفاض نسبي.

وأضاف عسيري أن معدلات الوفاة مستقرة، وذلك بسبب الفحص الموسع، و200 ألف تقدير لأسوء وضع ولكن لم نوصل له لأن مؤشر الإصابات في تبطئ.

وأشار إلى أن المملكة اختارت الكشف المثكف، وعزل الحالات مبكرًا، وسنشهد في الأيام القادمة زيادة في عدد الفحوصات.