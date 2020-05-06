اخبار السعوديه

وافد يُهدد بإقامة مظاهرات أمام سفارة بلاده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن وافد يُهدد بإقامة مظاهرات أمام سفارة بلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار وافد مصري، الجدل بمقطع فيديو له يُهدد فيه بإقامة مظاهرات عند سفارة بلده بالرياض.

وأكد الوافد أن يريد العودة إلى مصر، مهددًا بفعل ما فعله المصريين بالكويت إذا لم يعود إلى وطنه.

Advertisements

يذكر أن المملكة كانت قد أعلنت التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا.

وتُمكن المبادرة المقيمين حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وكان الوافدين المصريين في الكويت قد قاموا بمظاهرات أمام سفارة بلدهم وأعمال شغب للعودة إلى بلدهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وافد يُهدد بإقامة مظاهرات أمام سفارة بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا