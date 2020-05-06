شكرا لمتابعة خبر عن وافد يُهدد بإقامة مظاهرات أمام سفارة بلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار وافد مصري، الجدل بمقطع فيديو له يُهدد فيه بإقامة مظاهرات عند سفارة بلده بالرياض.

وأكد الوافد أن يريد العودة إلى مصر، مهددًا بفعل ما فعله المصريين بالكويت إذا لم يعود إلى وطنه.

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يذكر أن المملكة كانت قد أعلنت التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا.

وتُمكن المبادرة المقيمين حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وكان الوافدين المصريين في الكويت قد قاموا بمظاهرات أمام سفارة بلدهم وأعمال شغب للعودة إلى بلدهم.