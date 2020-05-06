شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدوريات الأمنية ترصد مخالفي ⁧منع التجول⁩ داخل الأحياء السكنية في الرياض⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو جانب من رصد الدوريات الأمنية لمخالفي ⁧منع التجول⁩ داخل الأحياء السكنية في ⁧مدينة الرياض⁩.

وتفاعلت شريحة كبيرة من المواطنين مع الجهود المبذولة من قبل قوات الأمن في المملكة لتطبيق منع التجول في الرياض.

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وانهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالآتي:" التجول داخل الأحياء بكثرة هنا المشكلة، لا يعرف بعض الشباب أن التجول مشياً على الأقدام داخل الحي ممنوع ويعد مخالفة منع التجول، اللهم احفظهم وهو خير الحافظين ".

وكانت وزارة الداخلية فرضت منع التجول الكلي، على مدار 24 ساعة، في عدد من المدن الرئيسية، في إجراء لمكافحة فيروس كورونا.

ومنعت وزارة الداخلية التجول الكلي على مدار 24 ساعة، في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر.