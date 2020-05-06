شكرا لمتابعة خبر عن عائض القرني يوجه رسائل للمسرفين في "الولائم والعزائم"(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه الدكتورعائض القرني، اليوم الأربعاء، رسائل للمسرفين في "الولائم والعزائم".

وقال القرني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : أين الخوف من الله، وهذا جهل من المجتمع، وهذا يدل على قلة الدين وقلة الوعي وقلة الثقافة.

وأضاف : حيث يكون الشخص محتفي باجتماع الناس ويتباهى وسطهم والناس لم يفدوك في شئ ولم يعطوك ولا يغنوك.