عائض القرني يوجه رسائل للمسرفين في "الولائم والعزائم"(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):وجه الدكتورعائض القرني، اليوم الأربعاء، رسائل للمسرفين في "الولائم والعزائم".
وقال القرني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : أين الخوف من الله، وهذا جهل من المجتمع، وهذا يدل على قلة الدين وقلة الوعي وقلة الثقافة.
وأضاف : حيث يكون الشخص محتفي باجتماع الناس ويتباهى وسطهم والناس لم يفدوك في شئ ولم يعطوك ولا يغنوك.
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