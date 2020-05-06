بالفيديو.. أذان مشابه لصوت مؤذن الحرم المكي في أحد مساجد روضة سدير

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو أذان مشابه لصوت مؤذن الحرم المكي " علي ملا " في أحد مساجد روضة سدير للمؤذن عبدالله السلمان. أظهر مقطع فيديو أذان مشابه لصوت مؤذن الحرم المكي " علي ملا " في أحد مساجد روضة سدير للمؤذن عبدالله السلمان. وانهالت التعليقات على المقطع المتداول بعدما لاقى انتشارا وتفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاحتماعي في المملكة. وجاءت التعليقات كالآتي:" ما شاء الله صوت حميل يبحث عن الطمأنينة، صوت، ما شاء الله وتبارك الله "، وكانت المملكة ومازالت تتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي كورونا وبناء على ذلك أغلقت المساجد في معظم دول العالم للحد من انتشار العدوى.

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