شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأمطار والأتربة على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا على مناطق عسير ونجران والقصيم. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا على مناطق عسير ونجران والقصيم. وأكد على استمرار الأمطار الغزيرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية وتساقط البرد وسيول، على عسير ونجران. كما ستستمر الأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على القصيم، مشيرة إلى أن حالات الطقس ستنتهي عند منتصف ليل الخميس.

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