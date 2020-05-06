شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ بشأن موعد أذان المغرب في السعودية خلال رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مؤسسات دينية عليا في السعودية، عن قرار مفاجئ ومثير بشأن موعد أذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك في بعض مناطق السعودية.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية: إن "الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وجهت بتأخير أذان صلاة المغرب في منطقة الباحة ثلاث دقائق طيلة شهر رمضان".

وأضافت الصحيفة: "تسلم فرع الشؤون الإسلامية خطابًا ينص على إبلاغ المؤذنين بتأخير وقت أذان المغرب بإضافة ثلاث دقائق على الموعد المحدد في تقويم أم القرى".

وأشارت "عكاظ" إلى أن قرار الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتأخير الإفطار في الباحة يرجع إلى "رصد مواطنين رفع الأذان قبل غروب قرص الشمس".

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وفي ذات السياق، أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان، أنه تم تشكيل لجان في القطاعات الجبلية، والتي توصلت إلى ضرورة تأخير الأذان عن توقيت أم القرى من دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

وأضافت الوزارة -بحسب صحيفة "سبق"-: إنها اتخذت القرار بناءً على "فارق التوقيت في المحافظات الجبلية والساحلية، وفق تقويم أم القرى".





وختم فرع "الشؤون الإسلامية" في جازان السعودية، بأنه "صدر توجيه لمؤذني المساجد في تلك المواقع بمراعاة التأخير، كونه تبنى عليه عبادة".

جدير بالذكر أن هذه القرارات أثارت موجة من الجدل في السعودية، لا سيما وأن بعض المواطنين أكدوا أنهم يفطرون بالخطأ بسبب تقديم موعد الأذان.