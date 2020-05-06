شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجوال جزئي في عدد من أحياء العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت جماعة الحوثي تطبيق حظر تجوال جزئي في عدد من أحياء العاصمة صنعاء ابتداءا من اليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة.

وأصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة الثلاثاء تعميما إلى مدراء الأوقاف بمديريات الأمانة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وأشار البيان الذي نشرته وكالة (سبأ) التابعة لجماعة الحوثي أنه وفي ضوء توجيهات قيادة أمانة العاصمة، يتم التعميم والإبلاغ عن الحارات التي سيتم إغلاقها لمدة ٢٤ ساعة اعتبارا من فجر اليوم الأربعاء عبر مكبرات المساجد في مديريات الأمانة العشر.

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وشدد التعميم على أئمة المساجد الالتزام بإبلاغ المواطنين بالإغلاق الاحترازي للمساجد في حارات الزراعة الجنوبي بمديرية التحرير والمذهب والحميدي بصنعاء القديمة وكلية الطيران بمديرية معين والقمة مديرية آزال، والروني بمديرية الثورة، المجد الشمالية في الصافية، الرحاب الشرقية بمديرية السبعين، عذبان بمديرية الوحدة، والمتاريب الغربية بمديرية شعوب، وغول القاضي الشرقية بمديرية بني الحارث، لمدة ٢٤ ساعة.

وأهاب التعميم بكافة المواطنين والأهالي الالتزام الكامل بذلك، والبقاء بالمنازل وعدم الخروج خلال فترة الحظر المؤقت والتعقيم للحارات من قبل الفرق الميدانية بأمانة العاصمة.

ولفت إلى أن اللجان المجتمعية والفرق الميدانية من مختلف الجهات الرسمية المعنية ستكون متواجدة على مستوى المربعات لخدمة الأهالي خلال الفترة المحددة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي عن أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء .