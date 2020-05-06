صور: إعلان تفاصيل سبب وفاة سلطان القزلان في السعودية

عبّر الآلاف من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 6 مايو 2020، عن حزنهم الشديد بعدما تلقوا خبر وفاة سلطان القزلان في قرية الديرية بمحافظة الدوادمي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد الدفاع المدني السعودي في تصريح صحفي مقتضب عبر تويتر، اليوم، وفاة مواطن جراء سقوطه في بئر مياه عميق في مزرعة بقرية الديرية، فيما قال النشطاء بموقع تويتر إنه المواطن سلطان القزلان.

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وقال الدفاع المدني بالرس إنه انتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق عشرين مترا في مزرعة بقرية الديرية، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسعة رحمته، في حين أورد صورا تظهر لحظة انتشاله من البئر العميقة.

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وكتب الناشط عبد الرحمن العقيل: إنا لله وإنا إليه راجعون إنتقل إلى رحمة الله إبن قصر ابن عقيّل البار سلطان بن إبراهيم القزلان ليلة البارحة بمزعتهم بالقصر نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. وفقا له.

وأورد ناشط يدعى يوسف في تويتر: اللهم اغفر لعبدك سلطان القزلان وارحمه وادخله فسيح جناتك قلب مكسور، مضيفا : "ترك بصمه في تاريخ الفن السعودي وله مدرسته الخاصه ، لم يطلب من الدنيا لا مال ولا شهره ، اللهم اجعل مثواه الجنه يا ارحم الراحمين رمز القلب".

يُذكر أن الفنان سلطان القزلان يمتلك شعبية واسعة في الرياض، إذ أن له العديد من الأغاني الشعبية، مثل، مزح ولعب، هرجلي، ضناني الشوق، يوم الاثنين، خنت العهد، إلى جانب العديد من المؤلفات الخاصة التي تتوفر عبر يوتيوب.

وذكرت مصادر فنية أن أبرز أغاني سلطان القزلان، حل الفراق، يا غايبة، مالي بالطيب نصيب، كله منهم، قالوا ترى، سلمولي على الليل، غريب، لا سقاك الله، نساي، لو تعرفين، ولعتني، مقدر والنبي، سلم عليه بعينك.