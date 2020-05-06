مصادر لـ«عاجل»: تسليم صكوك الأراضي السكنية بمخطط عتود قريبًا

كشفت مصادر خاصة لـ«عاجل»، عن إصدار وزارة العدل عددًا من صكوك الأراضي لمستفيدي مخطط عتود التابع لبرنامج سكني، تمهيدًا لتسليمها إلى المستفيدين من القروض المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية لبناء مساكنهم؛ حيث يعد المخطط من المخططات المميزة التي تتيح لمستفيديه الحصول على قروض عقارية.

وأضافت المصادر، أن فرع وزارة العدل بخميس مشيط، سيسلم وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان عددًا من صكوك الأراضي بمخطط بخميس مشيط؛ حيث سيتولى فرع وزارة الإسكان بالمنطقة التواصل مع المستفيدين تمهيدًا لتسليم صكوك الأراضي؛ لتمكين الراغبين منهم في تقديمها لبنوك والمؤسسات التمويلية للحصول على قروض عقارية لبدء مراحل البناء، بعد إتمام عملية رهن الصكوك لدى البنوك، مشيرة إلى أن وزارة العدل تسعى خلال الأيام المقبلة لإصدار الصكوك على كامل قطع المخطط، ليشمل تسليم الصكوك فقط المستفيدين الذين أنهوا استخراج تصاريح البناء إلكترونيًّا عبر موقع بلدي.

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ويقع مخطط عتود غرب مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، ويتميز بموقعه الاستراتيجي قرب النطاق العمراني عند تقاطع طريق صلاح الدين مع طريق الأمير سلطان في خميس مشيط، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يتيحها برنامج سكني عبر الرابط بالضغط هنا.

كما يعد المخطط نموذجًا عصريًّا للمخططات السكنية التي تتوافر فيها جميع الخدمات والمرافق، إذ خصص فيه مساحات كبيرة للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، ومواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات مناسبة لهم تلبي رغباتهم وتطلعاتهم، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك.

يذكر أن برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان سلم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أرض وفرها للحجز إلكترونيًّا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.