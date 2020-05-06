كيف تستعلم عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر؟

أوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًّا، لمعرفة اسم ومكان الحجز وحالة الحجز وتاريخ الحجز.

وأكدت المنصة عبر «تويتر» أنه يمكن الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا من خلال تسجيل الدخول على أبشر.

ومن ثم اختيار أبقونة «خدمات المركبات» ثم النقر على الاستعلامات و الضغط على استعلامات المركبات المحجوزة، وفقًا للحساب الرسمي لمنصة أبشر.

وردًا على استفسارات المستفيدين حول كيفية استرداد المبالغ المدفوعة، قالت منصة أبشر إنه يمكن التواصل مع خدمة آمر 19990 للتعاملات المالية الإلكترونية؛ لتقديم طلب استرداد المبلغ بالخدمة التي لم تنفذ لك في حال لا تستطيع استرداده.

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