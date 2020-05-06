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أمير الجوف يستعرض أعمال المرحلة الثانية من المسح الموسع بالمنطقة

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في إطار إجراءات منع انتشار المستجد

عقد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مرئيًّا، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية، بمشاركة وكلاء الإمارة.

وفي بداية الاجتماع استعرض الأمير، الوضع الصحي والأمني بالمنطقة ومحافظاتها، ومدى التزام المجتمع بالتعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الجانب؛ حفاظًا على سلامة الجميع، وعدم انتشار جائحة كورونا بينهم.

بعد ذلك استعرض الأمير خلال الاجتماع جهود وأداء غرفة العمليات في مستشفيات المنطقة للوقاية من فيروس كورونا.

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واستمع أمير المنطقة، من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، رئيس غرفة العمليات المشتركة، الدكتور حسن بن علي الشهراني إلى شرح عن أعمال المرحلة الثانية من المسح الموسع في المنطقة الذي تجريه صحة الجوف، وكذلك التدابير التي تتخذها الشؤون الصحية بالمنطقة لوفرة مخزون المستلزمات الطبية كالكمامات والمعقمات والإجراءات الوقائية.

ووجّه أمير المنطقة بمتابعة توفير المؤسسات والشركات للمعقمات والكمامات لمنسوبيها حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين وعدم التهاون في ذلك، وتطبيق شعار (كلنا مسئول) على الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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