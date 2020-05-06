بوابات التعقيم في الحرم تحت التجربة ولا علاقة لها بالعشر الأواخر من رمضان

أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن بوابات التعقيم المتطورة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم استحداثها لاستخدامها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وتابع حيدر أن تلك البوابات آلية ستتم تجربتها في ساحات ومداخل المسجد الحرام، ليتم تعميمها لاحقًا حال نجاح التجربة وثبوت النتائج الإيجابية التي تؤهل استخدامها، مشيرًا إلى ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الرئاسة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -١٩)، بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، قائلًا: نسعى جاهدين لتطبيق كل ما يُسهم بعون الله -عز وجل- في حماية جميع العاملين وضمان عدم انتشار الوباء بينهم بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.