طقس الخميس.. استمرار السحب الرعدية الممطرة ونشاط للرياح في 10 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق، إضافة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من 6 مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة).

وتوقعت الهيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير والباحة).

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والموج سيكون متوسطًا إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة بين 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على مناطق المملكة غدًا الخميس: