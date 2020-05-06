أكثر من 350 سريرًا لخدمة مرضى الفشل الكلوي بجازان

موزعة على 14 مركزًا وتغطي أرجاء المحافظات
كشفت صحة جازان عن أن عدد الأسرة المخصصة لمرضى الفشل الكلوي بمنطقة جازان تبلغ 351 سرير غسيل كلوي موزعة على 14 مركز غسيل كلوي 8، منها تتبع لوزارة الصحة بشكل مباشر و6 ضمن مشروع شراء خدمات الغسيل الكلوي، وتتوزع هذه المراكز جغرافيًا لتغطي كل أرجاء محافظات جازان.
ولفتت إلى أن عدد المرضى المصابين بالفشل الكلوي بالمنطقة يبلغ 1153 مريضًا يقوم معظمهم بالغسيل الكلوي الدموي عبر جهاز تنقية الدم الذي يُجرى في مراكز الغسيل بواسطة مختصين متمرسين، وتحت الإشراف الطبي الكامل.
مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يستخدمون الغسيل البروتوني بلغ أكثر من 40 مريضًا يمكنهم القيام بالغسيل الكلوي في المنزل، فيما أجرى 29 مريضًا خلال العام الماضي عملية زراعة كلى خارج المنطقة بعد أن تمت متابعتهم وتهيئتهم قبل السفر.
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