بالصور.. الدعم المجتمعي تقدم 27 طن تمور و200 ألف سلة تموينية بالرياض

تواصل لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة «الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا» دعم الأسر والمحتاجين وكل من تضرر من فيروس كورونا بمختلف جنسياتهم وفئاتهم.

وسجل رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المشغلة للمطاعم والجهات التجارية ذات العلاقة مواقف ايجابية بدعمهم للجنة بتقديم السلال التموينية والوجبات الغذائية وطُرُق دعم أخرى بمبالغ وصلت إلى أكثر من 65 مليون ريال، وتجاوز حج التوزيع للأسر المتضررة أكثر من 207 ألف سلة تموينية و27 طنًا من التمور و351 سلة خضار في الرياض وما يتبعها من محافظات ومراكز، بالتنسيق مع الجمعيات المتخصصة، كما تجاوز عدد الوجبات الغذائية التي وزعتها اللجنة من بداية نشاطها 230 ألف وجبة، منها قرابة 89 ألف وجبة إفطار صائم تحديدًا.

ووصلت المبالغ المصروفة على الخدمات والمساعدات الطبية في الحملة إلى أكثر من 437 ألف ريال.كما ساهمت اللجنة في تسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ يقارب المليون ومئة ألف ريال، وتقديم مساعدات نقدية وبطاقات تسوق بمبالغ تجاوزت 7.6 مليون ريال، وشملت المبادرة أكثر من مليون وربع المليون مستفيدًا في العاصمة والمحافظات التابعة لها.

يذكر أن اللجنة تواصل عمليات المسح لتسجيل المزيد من المستفيدين الذين تعطلت مصالحهم لحين انتهاء الأزمة؛ حيث لا يقتصر دورها على تقديم الدعم المادي والغذائي فقط، بل يمتد إلى التوعية الصحية والتثقيف بطرق مختلفة.

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يذكر أن لجنة منطقة الرياض يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور يوسف السيالي وتضم في عضويتها مساعده للتنمية علي القباني وأعضاء ممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.

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