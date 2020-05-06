القبض على 3 أشخاص خالفوا قرار منع التجول وبحيازتهم مخدرات في الرياض

حاولوا الهرب أثناء استيقافهم

ألقت شرطة الرياض، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة خالفوا قرار منع التجول بمركبتهم. وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت، من القبض على ثلاثة أشخاص خالفوا قرار منع التجول بمركبتهم، ومحاولتهم الهرب أثناء استيقافهم، وهم (ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الرابع من العمر)، وضبط بحوزتهم (643) حبة مخدرة و (5) قطع من مادة الحشيش، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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